شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. تراجع أسعار المواد الغذائية بـ 4.2% الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل أسعار المستهلكين في الصين تراجعا بنسبة 0.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.5% أيضا مقارنة بشهر أكتوبر السابق، على أساس شهري.

أسعار المستهلكين في الصين

وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أيضا تراجع أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي، بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بنسبة 0.9%، في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.