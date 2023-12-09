شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإثيوبي يبحث دعم التنمية في بلاده مع مديرة عمليات البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، اليوم، المديرة العامة ‏لعمليات البنك الدولي، أنا بيردي، التي تزور العاصمة أديس أبابا حالياً.‏

وجرى خلال اللقاء - وفق وكالة الأنباء الإثيوبية -، بحث علاقات التعاون بين إثيوبيا والبنك ‏الدولي وسبل دعمها وتطويرها، في عدد من المجالات، خاصة مجال الإصلاح الاقتصادي، ‏وتعزيز القطاع الخاص، وتوسيع البنية التحتية.

شراكة في التنمية المستدامة

خلال المناقشة، ذكر وزير المالية أحمد شيدي، أن البنك الدولي هو أكبر شريك لإثيوبيا في التنمية المستدامة، وقال إن المشاريع الممولة من البنك الدولي تحقق أداءً جيدًا حتى الآن من أجل استقرار الاقتصاد الكلي في إثيوبيا، وضمان فعالية الإصلاح الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص، وتنفيذ إعادة التأهيل وتعزيز أطر البنية التحتية والروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة.

وأوضح أنه من المتوقع الحصول على دعم مالي إضافي من البنك الدولي لتعزيز وتسريع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

من جانبها، ذكرت بيردي، أنه كانت هناك مناقشة حرة مع السلطات الإثيوبية حول الاقتصاد الكلي وتنمية إثيوبيا في أوقات وأماكن مختلفة، وسيدعم البنك الدولي الجهود التي تبذلها إثيوبيا لإصلاح الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص وتوسيع البنية التحتية وتعزيز أعمال إعادة التأهيل وتحسين حياة المواطنين