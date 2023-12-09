لو ناوى تشترى ذهب.. اعرف هتدفع كام مصنعية فى السبائك من جرام لحد كيلو

القاهرة - سامية سيد - قدم الزميل إسلام سعيد في تغطية جديدة ضمن حلقات برنامج أسواق تطورات سوق الذهب في مصر، وكذلك ركز على آليات الاستثمار في الذهب بالسبائك والتعرف على مصنعيات السبائك.

محمد يوسف

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