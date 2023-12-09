شكرا لقرائتكم خبر عن النصر العامة للمقاولات تنفذ منتجعا بمرسى علم بتكلفة 750 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل الشركة برئاسة المهندس أحمد المحمودى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،علي تنفيذ مشروع المنتجع 4 نجوم ،بمساحة 84 الف متر مربع بالقرب من الكيلو 26 جنوب القصير، ويتكون من 200 غرفه فندقية، بالإضافة إلى كافة المناطق العامه من مطاعم وقاعات وحمام سباحة وأعمال تنسيق الموقع العام.
جدير بالذكر أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات خارج مصر في العديد من دول الخليج وفي السودان، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات حياة كريمة داخل مصر، وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لتعظيم عوائد الشركات .
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