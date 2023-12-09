شكرا لقرائتكم خبر عن عدم العبث بمهمات الغاز.. تعرف على تعليمات السلامة للتعامل مع سخان الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من التعليمات والارشادات المتعلقة بالسلامة عند التعامل مع سخانات الغاز الطبيعى خاصة خلال فصل الشتاء وهذه التعليمات يجب الالتزام بها عند استخدام سخان الغاز الطبيعى وتتضمن تلك التعليمات الآتى..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

5- التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل.