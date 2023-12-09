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- بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة شاركت في أسبوع كوريا الدولي للمياه لعام 2023م، الذي أقيم تحت شعار «الإدارة المستدامة للمياه من أجل الإنسان والطبيعة»، خلال الفترة من 6 - 9 ديسمبر الحالي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة شاركت في أسبوع كوريا الدولي للمياه لعام 2023م، الذي أقيم تحت شعار «الإدارة المستدامة للمياه من أجل الإنسان والطبيعة»، خلال الفترة من 6 - 9 ديسمبر الحالي. وجاءت مشاركة الوزارة بوفد من المختصين برئاسة وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني؛ للإسهام مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي في وضع الحلول الملهمة لتحديات المياه على المستوى الإقليمي والدولي. وتهدف مشاركة البيئة في أسبوع كوريا الدولي للمياه للمشاركة في وضع خطط عملية لتنفيذ حلول المياه، والتركيز على إجراء مناقشات مستفيضة حول كيفية متابعة هذه الحلول على المدى الطويل، مما يسهم في وضع رؤية عالمية مشتركة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتوافق كذلك مع رؤية المملكة 2030.

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