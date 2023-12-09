شكرا لقرائتكم خبر خدمة أذونات استيراد وفسح الدواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خدمة أذونات استيراد وفسح الدواء، أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تمكن المنشآت والأفراد من تقديم طلبات الاستيراد والفسح عبر منصة «فسح»، وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن المنصة تتميز بأتمتة إجراءات تقديم الطلبات، وتقليل الأخطاء البشرية عبر تعزيز الكفاءة، والتقليل من الوقت والجهد المستغرق في الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، وضمان الأرشفة الالكترونية للطلبات والشهادات.
وأشارت «الهيئة» إلى أنها نظمت ورش عمل للشركات بهدف شرح آلية الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، كما سيتم نشر دليل المستخدم الخاص بالخدمة.
ودعت «الغذاء والدواء» الراغبين في الحصول على أذون الاستيراد والفسح بالدخول على الموقع الالكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة أذونات استيراد وفسح الدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.