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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خدمة أذونات استيراد وفسح الدواء، أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تمكن المنشآت والأفراد من تقديم طلبات الاستيراد والفسح عبر منصة «فسح»، وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن المنصة تتميز بأتمتة إجراءات تقديم الطلبات، وتقليل الأخطاء البشرية عبر تعزيز الكفاءة، والتقليل من الوقت والجهد المستغرق في الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، وضمان الأرشفة الالكترونية للطلبات والشهادات.

وأشارت «الهيئة» إلى أنها نظمت ورش عمل للشركات بهدف شرح آلية الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، كما سيتم نشر دليل المستخدم الخاص بالخدمة.

ودعت «الغذاء والدواء» الراغبين في الحصول على أذون الاستيراد والفسح بالدخول على الموقع الالكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة.