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- بواسطة أيمن الوشواش - الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» قدم خدماته في 5 محافظات بمنطقة جازان، وذلك عبر حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانات والخدمات اللازمة لعملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وذلك في كل من جزر فرسان والعارضة والداير والدرب، لتقديم خدماته المختلفة استمرت لمدة 5 أيام. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» قدم خدماته في 5 محافظات بمنطقة جازان، وذلك عبر حافلة الفرع المتنقل المجهزة بالإمكانات والخدمات اللازمة لعملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، وذلك في كل من جزر فرسان والعارضة والداير والدرب، لتقديم خدماته المختلفة استمرت لمدة 5 أيام. ويهدف الفرع المتنقل إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد والتعريف بمبادرات وبرامج الصندوق التي ينفذها بهدف دعم توطين الوظائف، وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص، واستقبال الشباب طالبي العمل، وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، وعرض الوظائف المتوفرة لهم، إضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.

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