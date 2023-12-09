أمير الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعود بن نايف يرعى الثلاثاء المقبل حفل الاستقبال السنوي لرجال وسيدات الأعمال، الذي تنظمه غرفة الشرقية، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية (إكسبو).

وأوضح رئيس الغرفة بدر الرزيزاء، أن الحفل يهدف إلى تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي، وتحقيق التواصل المباشر لقطاع الأعمال مع كبار مسؤولي ومديري الجهات والأجهزة الحكومية، ومسؤولي قطاع الأعمال في المنطقة، مبينا أنه سيتم تكريم الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين لصندوق المناسبات.

وأشار إلى أن صندوق المناسبات منذ نشأته في 2003م، حقق نجاحات كبيرة بتقديمه الدعم لعدد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات الاجتماعية، لما يمثله من رؤية راسخة في بناء منظومة اقتصادية تعد أحد أبرز مبادرات الغرفة تفعيلا وتعزيزا للمسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الأعمال.