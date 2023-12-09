شكرا لقرائتكم خبر شركة «تجمع مطارات الثاني» تشغل مطار معرض الدفاع العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع معرض الدفاع العالمي WDS وشركة تجمع مطارات الثاني «Cluster-2»، عقد تشغيل مطار معرض الدفاع العالمي والواقع في منطقة ملهم بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي.

ويهدف العقد إلى ضمان سير العمليات التشغيلية والوصول لمستويات عالية الكفاءة للحماية الإطفائية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وتقديم خدمات إدارة ساحة الطيران وتوفير مركبات توجيه الطائرات.

ويعد مطار معرض الدفاع العالمي أحد أهم المميزات التي يتضمنها المعرض، كونه يسهم في تحسين تجربة الزوار والعارضين، وتسهيل وصول الطائرات الدولية المخصصة للعروض بشكل مباشر.

ويأتي المعرض في نسخته الثانية تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، حيث يعد حدثا عالميا رائدا في مجال صناعة الدفاع والأمن، إذ يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تنظيم معرض عالمي متخصص ضمن أفضل معارض الدفاع والأمن في العالم، وأن تكون المملكة مركزا عالميا لتنظيم المعارض، كما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني علي مسرحي بأن هذا العقد يأتي بصفته خطوة فاعلة لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وتوافق الجهود بين المنظومتين من أجل استمرارية تعزيز أطر التعاون المشترك تحقيقا لمزيد من الإنجازات.

مما يذكر أن شركة تجمع مطارات الثاني تقوم بإدارة وتشـغيل 22 مطارا محليا ودوليا وسياحيا، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيـليـة الشاملة للمطارات، وتطوير شبكة مستدامة تمكن من تقديم جميع المتطلبات والاحتياجات للمسافر داخل مرافقها.