الأمير محمد بن ناصر يرعى غداً حفل “الانتهاء من أعمال ترسية المشاريع الرأسمالية” لمدينة جازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، غداً, حفل الانتهاء من أعمال ترسية المشاريع الرأسمالية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لعام 2023، البالغ عددها 53 مشروعاً بقيمة إجمالية جاوزت 9 مليارات ريال، إضافة إلى عرض حزمة من المشاريع الرأسمالية للعام الجديد 2024م.

ووفقاً لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، فإن تلك المشاريع تتنوع أهدافها ومخرجاتها ما بين مشاريع بنى تحتية، ومشاريع خدمية، ومشاريع سكنية ، لتسخير حوافز اقتصادية جاذبة، وبلوغ آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وإيجاد واقع سياحي طموح يربط الصناعة بالسياحة ويوائم المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030 ، وتعزيز الممكنات اللوجستية والاستدامة البيئية للمدينة لتحافظ على الموارد الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.

وأوضحت أن من بين المشاريع تطوير مساحة قدرها 11,510,000 متر مربع من البنية التحتية الصناعية ، وتطوير مساحة 2,900,000 متر مربع من البنية التحتية السياحية، وتوفير أكثر من 1000 وحدة سكنية مختلفة الفئات مابين فلل سكنية وشقق سكنية للعزاب والعائلات لمواكبة النمو السكاني للمدينة ، وتطوير شبكة الطرق بمقدار 19.34 كم، وتشييد محطات وشبكات كهربائية بسعة 1.5 جيجا فولت أمبير لتوزيع الطاقة الكهربائية بالمدينة ومضاعفة سعة توزيع الطاقة الكهربائية للمنطقة السكنية بسعة 500 ميقا فولت أمبير.

كما تتضمن إنشاء مدارس تعليمية لتعزيز جودة التعليم بالمدينة، وإنشاء مختبرات ومرافق بيئية متخصصة ، وتوفير دراسات وتصاميم هندسية تستوحي طبيعة منطقة جازان الفنية بتضاريسها المتنوعة ومستقبلها التنموي الواعد.