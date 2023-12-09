علي رجب: النسخة الـ 15 من ICAN2023 شهدت حضورا كبيرا على المستويات كافة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قال نائب الرئيس للنقل الجوي والتعاون الدولي في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، علي رجب، النسخة 15 من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2023)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، شهدت حضورا ضخما من قبل المسؤولين.

وأكد في تصريحات لقناة الشرق، أن 100 دولة شاركت هذا العام وهو العدد الأكبر، بالإضافة إلى 7 منظمات إقليمية، كما شارك عدد كبير من الوزراء ورؤساء الطيران المدني، وتم توقيع اتفاقيات هي الأكبر.

ولفت إلى عقد فعاليات أخرى، على رأسها تدشن المكتب الإقليمي لمراقبة السلامة الجوية بدعم القيادة ـ حفظها الله ـ والتي تبنت أن يكون مقر المكتب في الرياض.

وتابع: نطمح للوصول إلى 250 محطة دولية عام 2030، من 99 في 2019، ووصلنا العام الحالي إلى 132 محطة.

وتأتي استضافة المملكة لمؤتمر “الآيكان”، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع النقل الجوي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كما يأتي انطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في تطوير صناعة النقل الجوي وتنميته، لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة.

ويهدف مؤتمر “الآيكان” الذي يعد أكبر فعالية دولية من نوعها للتفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي، إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً، إذ تجتمع فيه وفود الدول لعقد المفاوضات والمشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية، وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل في مجال النقل الجوي وتيسير إقامة الروابط بين الجهات المنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.