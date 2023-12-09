شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بورصة وول ستريت مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول رحلة صعود أسبوعية في 4 سنوات وسط توقعات بأن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الركود، رغم بقاء معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في نحو عقدين من الزمن.

وأنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة الجمعة، على ارتفاع مدعومة بمكاسب قوية لأسهم إنفيديا وميتا بلاتفورمز بعد تقرير للوظائف في الولايات المتحدة عزز تفاؤل المستثمرين بشأن هبوط سلس للاقتصاد.

وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق منذ أوائل 2022.

وقلص المستثمرون بحسب سكاي نيوز عربية ،رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة في نوفمبر مقابل توقعات عند 180 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة فيما ارتفع متوسط ​​الدخل 0.4 بالمئة على أساس شهري مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.3 بالمئة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وفقًا لأداة CME FedWatch. ومع ذلك، فإن أسعار العقود الآجلة تشير الآن إلى أن المتداولين يتوقعون في الغالب أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو، بعد شهرين من اجتماع مارس الذي كان يراهن عليه العديد من المستثمرين في الأيام الأخيرة.