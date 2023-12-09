شكرا لقرائتكم خبر عرض مبادرة المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في معرض مبادرة السعودية الخضراء المقام على هامش مؤتمر المناخ (COP 28) في دبي.

وجاءت مشاركة المركز لاستعراض مبادرة المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» المنعقدة في أكتوبر 2021، والذي صدر بحقه قرار مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بالموافقة من حيث المبدأ على إنشائه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، أن البرنامج يسعى إلى أن يكون هذا المركز مرجعا محليا وإقليميا لأبحاث الثروة السمكية وأنظمة وتطبيقات إجراءات الأمن الحيوي وصحة وتربية الأحياء المائية، بالشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع منظمة الفاو.

وبين أن المركز يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة مشاريع الثروة السمكية في المملكة والإقليم، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية والحفاظ على المخازن السمكية، وترشيد سلوك الصيد محليا وإقليميا، والمحافظة على التنوع الحيوي، والحد من آثار التغير المناخي، إضافة إلى بناء القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة في مجال الثروة السمكية من خلال الأكاديمية المتخصصة.

يذكر أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يعد أحد الميز النسبية للمملكة، وقد شهد خلال السنوات الماضية تطورا تحقق خلاله الكثير من الإنجازات، حيث تقود المملكة رئاسة العالم في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في قطاع الثروة السمكية للدورة الـ36، إلى جانب مساهمتها الفعالة في الهيئات الإقليمية، واعتماد المختبر الخاص بالوزارة مختبرا مرجعيا لأمراض الأسماك في الشرق الأوسط من قبل منظمة الصحة العالمية للحيوان.