شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين كاوست و«ثقة» لتطوير الحلول التقنية والرقمية المؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، مذكرة تفاهم مع شركة ثقة لحلول الأعمال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة تهدف لدفع الابتكارات التقنية وبداية رحلة تحويلية لإحداث ثورة في الصناعات وفتح الإمكانات للحلول الرقمية التي تحقق أثرا حقيقيا وقيمة مستدامة للشركاء.

وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين التزامهما بتعزيز نمو ونجاح الأعمال من خلال طرح حلول مبتكرة ترفع من القيمة لشركائهم وتدفع الصناعات إلى آفاق جديدة في عصر رقمي دائم التطور.

وأكد أستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في «كاوست» الدكتور عمر كنيو، أن توقيع مذكرة التفاهم تعزز الاستفادة من نقاط القوة لدى ثقة وكاوست في مجال التقنيات الرقمية، إضافة إلى تسريع البحث والتطوير المشترك في المنتجات والحلول المبتكرة وتعزيز تطلعات رؤية السعودية 2030».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ثقة لحلول الأعمال أحمد العلولا «يسعدنا إقامة شراكة استراتيجية مع «كاوست» التي تعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المملكة ونتطلع إلى بناء مجتمع مثمر من خلال تبادل خبراتنا ومهاراتنا وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال البحث التعاوني و تطوير تطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية».