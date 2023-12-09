«كفاءة» تطلق برنامج إدارة الطاقة لمساندة المنشآت الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على عدد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وحسن إدارتها في القطاع الصناعي الذي يستهلك نحو 48% من الطاقة الأولية بالمملكة العربية السعودية، ومن أبرزها مبادرة «برنامج إدارة الطاقة» التي أطلقها المركز عام 2021.

ويهدف «برنامج إدارة الطاقة» إلى تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة وإدارة الطاقة في مختلف القطاعات في المملكة، ويتضمن أدوات تدريبية داعمة ومساندة تمكّن المنشآت من التعرف على نظام إدارة الطاقة، وأهميته وطرق تنفيذه وفقا لأبرز الممارسات العالمية.

ونفذ المركز منذ إنشاء برنامج إدارة الطاقة حتى الآن جهود وأنشطة متعددة شملت تحديد القطاعات المؤهلة لتطبيق نظام لكفاءة الطاقة، وكذلك تحديد المنشآت المستهدفة لتنفيذ نظام إدارة الطاقة خلال العام الحالي 2023.

كما شملت الجهود الاجتماع مع تلك المنشآت للتعريف بالبرنامج وأهميته، وشرح المتطلبات والتوافق على الخطوات المستقبلية.

يتكون برنامج إدارة الطاقة من عنصرين رئيسين: الأول: بناء القدرات والوعي العام، وذلك للتعريف بنظام إدارة الطاقة ورفع مستوى الوعي بكفاءة الطاقة، خلال عمل حملات توعوية وتطوير محتوى تدريبي.

والثاني: تنفيذ نظام إدارة الطاقة عبر خيارات عدة للاستفادة الفعالة من فوائد أنظمة إدارة الطاقة وتشمل هذه الخيارات: الحصول على شهادة ISO 50001، وإكمال متطلبات برنامج SEEC50001 Ready، وتطبيق نظام إدارة داخلي لدى المنشأة.

وطورت مبادرة «برنامج إدارة الطاقة» أدلة إرشادية للمنشآت الصناعية للتعريف بالبرنامج ومتطلبات تنفيذ نظام إدارة الطاقة. كما تم بناء وتطوير المنصة الالكترونية للبرنامج، والتي تتضمن التعريف بالبرنامج ونظام إدارة الطاقة والخيارات المتاحة للمنشآت. كما تحوى منصة لبناء القدرات التي تساعد المنشآت في تطبيق نظام إدارة الطاقة، عبر مستويات مختلفة من المواد التدريبية والمحتويات التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن زيارة المنصة والاستفادة من خدماتها عبر الرابط https://www.enms.seec.gov.sa، إذ يعد تطبيق أنظمة إدارة الطاقة من أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في مختلف المنشآت.

ويمكن تعريف إدارة الطاقة على أنها آلية عمل تشمل إجراءات تنظيمية ومنهجية لإدارة لاستخدام الطاقة في المنظمة/ المنشأة، حيث يُدمج نظام إدارة الطاقة (EnMS) في أنظمة الأعمال القائمة، مما يمكّن المنشآت من تحسين ممارسات الطاقة بشكل منهجي في عملياتها، وتعزيز إدارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

وتكمن فوائد تطبيق نظام إدارة الطاقة للشركات، في تطوير وتنفيذ سياسات الطاقة، ووضع خطط عمل لتنفيذها، والتقليل من الآثار البيئية، وتقليل التكاليف المتعلقة باستهلاك الطاقة، وخفض تكلفة العمليات التشغيلية، إضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات كثيفة الاستهلاك، والمساعدة في الاستفادة بشكل أفضل من الموارد والأصول.