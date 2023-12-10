12 دولة تطالب بإلغاء الدعم للوقود الأحفوري ووضع حوافز اقتصادية مناسبة

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القاهرة - سامية سيد - تعهد ائتلاف يضم 12 دولة بقيادة هولندا، في محادثات cop28، بنشر قائمة لدعم الوقود الأحفوري في بلدانهم خلال عام بهدف وضع استراتيجية واضحة لإلغاء هذا الدعم.

اتفقت الحكومات في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في جلاسكو على الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري "غير الفعال" للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكن تُرِكَت الدول الفردية لتقرر بنفسها كيفية القيام بذلك.

وارتفع الدعم العالمي للوقود الأحفوري منذ ذلك الحين، حيث ارتفع بمقدار 2 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي قدره 7 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ضرورة وجود الحوافز الاقتصادية المناسبة

وقال وزير المناخ الهولندي، روب جيتن، في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي: "لا يمكننا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري دون معالجة دعم الوقود الأحفوري"، "علينا أن نضمن وجود الحوافز الاقتصادية المناسبة."

ويوفر الاتفاق الطوعي الذي تقوده هولندا اللبنات الأساسية للتخلص من مثل هذه الإعانات، والتي تُستخدم عادة للمساعدة في حماية المستهلكين من خلال الإبقاء على أسعار الوقود منخفضة، وخاصة في ظل أزمات أسعار الطاقة.

وقد حظيت بدعم أنتيغوا وبربودا والنمسا وبلجيكا وكندا وكوستاريكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا.

ووجد صندوق النقد الدولي أن الصين، التي لم تنضم إلى التحالف الجديد، قدمت العام الماضي 2.2 تريليون دولار من دعم الوقود الأحفوري، وهو ما يعادل 12.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ولم توقع الولايات المتحدة، التي يقدر صندوق النقد الدولي أنها أنفقت نحو 760 مليار دولار على دعم الوقود الأحفوري في 2022، على الاتفاق.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت كندا خطتها الخاصة لإلغاء دعم الوقود الأحفوري غير الفعال - الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي لم تفعل ذلك بعد ورابع أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.

وسيشهد التحالف مشاركة البلدان في أفضل الممارسات للتخلص من الإعانات، وتطوير استراتيجيات وطنية للتخلص التدريجي.

وقال وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت في بيان يوم السبت "من خلال إلغاء الدعم، تصبح الحكومات أكثر قدرة على توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي النظيف والابتكار".