شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول زيارة وزير قطاع الأعمال العام لشركة مصر الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مؤخرا شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات وخطة التحديث والتطوير.. تعرف علي ابرز وسائل الوزير ومناقشاته في 8 معلومات..

1- استعرض الوزير الموقف التنفيذي وخطة العمل للمشروعات الجديدة في نطاق عمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

2- استعرض الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها بما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

3- الاستراتيجية تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها.

4- الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.

5- قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية.

6- وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.

7- ضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركة وتأهيلها لإقامة مشروعات تنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الأماكن العامة التابعة للشركة وتقديم أنشطة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

8- ناقش الوزير موقف مدينة هليوبوليس الجديدة وخطة العمل الجارية للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، مؤكدا ضرورة الاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتطوير المخطط العام ليكون متوافقًا ومتطلبات السوق العقارية في إطار تحقيق التنمية المتكاملة.