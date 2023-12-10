شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد "الدراجات النارية" الاجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر نوفمبر 2023 سجلت حوالي 19251، جاء من بينها 1779موديل 2020 و3524موديل 2021و6878 دراجة موديل 2022 و 5608دراجه نارية موديل 2023 ، و1462 دراجه نارية موديل 2024 .

يذكرأن أعداد الدراجات النارية الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أكتوبر 2023 سجلت حوالي 14668 دراجة ، كان من بينها 1099موديل 2020 و2379موديل 2021و5339دراجة موديل 2022 و 5002دراجه نارية موديل 2023 ، و849 دراجه نارية موديل 2024 .