شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين بـ«أكوا باور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أكوا باور عن تلقيها يوم الخميس الماضي، خطاباً من مجموعة الراجحي القابضة أحد كبار المساهمين في الشركة والتي تملك 11.205% من أسهم شركة أكوا باور، يفيد بنية المساهم إعادة تنظيم للهيكلة الداخلية لديهم.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه سيتم نقل أسهم شركة أكوا باور المملوكة من قبل مجموعة الراجحي القابضة إلى محافظ استثمارية لشركات مملوكة لذات المساهمين لمجموعة الراجحي القابضة بحسب نسب ملكيتهم الحالية.

وأضافت أن ذلك سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار المساهمين المباشرين في شركة أكوا باور على موقع تداول.