شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أديس القابضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لثلاث مقاعد شاغرة لأعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 28/07/1449هـ (الموافق 26/12/2027م)،

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الترشح سيكون لمن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية وفق ما اشتملت عليه سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة وبما يتوافق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وأضافت أن انتخاب الأعضاء المرشحين سيكون في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن موعده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

شروط الترشح

اوضحت أن شروط الترشح تتضمن: تقديم خطاب طلب الترشح موقعًا بالصيغة المرفقة موجه للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد برغبة المرشح في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته في مجال أعمال الشركة.

وأشارت إلى أن من ضمن الشروط: استكمال تعبئة نموذج التحقق من عوارض الاستقلال للعضو المرشح، وتقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.

ولفتت إلى أن من ضمن الشروط: تقديم بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة، وتقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمةٍ،و إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة، وجواز السفر (لغير السعوديين) بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

وأفادت أن شروط الترشح تشمل: تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.

وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستين من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس بما يتفق مع الشروط والمعايير.