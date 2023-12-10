شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «نادك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لاختيار سبعة أعضاء وذلك للدورة القادمة اعتباراً من 11 أبريل 2024م إلى 10 أبريل 2028م ولمدة أربع سنوات.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة سيكون وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية.

وأضافت أن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة سيكون خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.