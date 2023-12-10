شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: تحديد جلسة الاستماع لتمديد فترة تعليق المطالبات للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الكابلات السعودية عن تحديد جلسة الاستماع لتمديد فترة تعليق المطالبات بعد أن تقدم بها أمين التنظيم المالي للمحكمة بطلب، والتي انتهت بتاريخ 04/12/2023م لمدة 180 يوما، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها ستعلن أية تطورات جوهرية في هذا الشأن.

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وأضافت أن من الصعب تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث حالياً، مشيرة إلى أن اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً استكمال إجراء إعادة التنظيم المالي وإعداد المقترح.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وستعلن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.