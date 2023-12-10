شكرا لقرائتكم خبر عن عمال النظافة بالعجوزة يحرصون على المشاركة فى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من عمال النظافة علي الذهاب للجان الاقتراع بالعجوزة وذلك لممارسة حقهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم من يرتدي زِي العمل، ومنهم من يرتدي جلباب.

وأكد عدد من العمال أنهم حرصوا علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأنه واجب علي كل مصري، للحفاظ علي مصر وقوتها بين الدول، وأوضحوا أنهم طلبوا من رئيسهم الذهاب للانتخابات، ولم يتردد ووافق علي الفور.

من ناحية أخري حرص عدد كبير من كبار السن علي الحضور مبكرا أمام لجان الاقتراع بالعجوزة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.