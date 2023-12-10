شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: الانتهاء من 53 مشروعا رأسماليا بتكلفة 9 مليارات ريال في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن الانتهاء من من 53 مشروعات رأسماليا، بتكلفة تجاوزت الـ 9 مليارات ريال.

وقال الوزير خلال حفل ترسية المشاريع الرأسمالية لمدينة جازان الصناعية: إن المشاريع تمثل، 24 مشروعا للبنى التحتية، و18 مشروعا للمرافق العامة والإسكان، و11 مشروعات للخدمات المساندة التي سيكون لها تأثيرا مهما في جذب الاستثمارات.

وأضاف الوزير، أن هذه الأحداث تؤكد على مكانة السعودية الريادية على الساحة الدولية والإقليمية وتتويجا لما تشهده من حراك اقتصادي كبير على مختلف المستويات.

ووفقاً لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، فإن تلك المشاريع تتنوع أهدافها ومخرجاتها ما بين مشاريع بنى تحتية، ومشاريع خدمية، ومشاريع سكنية ، لتسخير حوافز اقتصادية جاذبة، وبلوغ آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وإيجاد واقع سياحي طموح يربط الصناعة بالسياحة ويوائم المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، وتعزيز الممكنات اللوجستية والاستدامة البيئية للمدينة لتحافظ على الموارد الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.

وأوضحت أن من بين المشاريع تطوير مساحة قدرها 11,510,000 متر مربع من البنية التحتية الصناعية ، وتطوير مساحة 2,900,000 متر مربع من البنية التحتية السياحية، وتوفير أكثر من 1000 وحدة سكنية مختلفة الفئات مابين فلل سكنية وشقق سكنية للعزاب والعائلات لمواكبة النمو السكاني للمدينة، وتطوير شبكة الطرق بمقدار 19.34 كم، وتشييد محطات وشبكات كهربائية بسعة 1.5 جيجا فولت أمبير لتوزيع الطاقة الكهربائية بالمدينة ومضاعفة سعة توزيع الطاقة الكهربائية للمنطقة السكنية بسعة 500 ميقا فولت أمبير.

وتتضمن المشاريع إنشاء مدارس تعليمية لتعزيز جودة التعليم بالمدينة، وإنشاء مختبرات ومرافق بيئية متخصصة ، وتوفير دراسات وتصاميم هندسية تستوحي طبيعة منطقة جازان الفنية بتضاريسها المتنوعة ومستقبلها التنموي الواعد.