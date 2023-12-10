شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة» تعمل على مبادرات لخفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على عدة مبادرات تهدف لوضع متطلبات ومستهدفات لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.

ويشمل ذلك القطاعات "كثيفة الاستهلاك" وهي: (البتروكيماويات والأسمنت والصلب والألمنيوم)، بما في ذلك 246 خطاً للإنتاج في 33 شركة في المملكة.

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نتائج المبادرات

أسفرت نتائج هذه المبادرات منذ بدايتها في العام 2011 وحتى 2019 عن تحسن كبير في مستوى كثافة الطاقة (EI) للصناعات كثيفة الاستهلاك، حيث حقق قطاع البتروكيماويات انخفاضاً في كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 2.8%، فيما حقق قطاع الأسمنت انخفاضاً بنسبة 2.8% في كثافة استهلاك الطاقة في إنتاج الإسمنت، و 4.2% في إنتاج الكلنكر، أما قطاع الحديد فحقق انخفاضاً بنسبة 2% في كثافة استهلاك الطاقة.

ويستهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحقيق وفورات من تنفيذ متطلبات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في دورتها الثانية (2020-2025)، حيث ستسهم الوفورات المحققة في هذا القطاع منذ بدء تنفيذ المبادرات في خفض الانبعاثات الكربونية للمساهمة في جهود المملكة العربية السعودية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد طور آليات لتحديد مستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في 4 قطاعات رئيسية تمثل الجزء الأكبر من إجمالي استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة وهي ( البتروكيماويات - الأسمنت - الحديد - الألمنيوم ).