شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يدلى بصوته فى الانتخابات.. ويؤكد: لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلي المهندس طارق الملا وزير البترول بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في مدرسة أبو الفرج في دائرة بولاق أبو العلا، وأكد الوزير في تصريحات له على هامش تواجده في اللجنة أهمية المشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد يوماً مهماً فى حياتها السياسية من خلال المشاركة فى الاستحقاق الدستورى واختيار المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وأشار الوزير خلال الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة أبوالفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا ، أن ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنيين على أداء الواجب الوطنى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية واستمرار مسيرة التطوير والبناء ، لافتاً إلى أننا نلمس ذلك أيضاً من خلال ما تم متابعته من حرص العاملين بالحقول على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى باللجان التى خصصتها لهم الهيئة العليا للانتخابات بمواقع العمل والإنتاج البترولى.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد ولمدة 3 أيام وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.