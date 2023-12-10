شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة المصرية للسلع يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع ، بصوته في انتخابات الرئاسة منذ قليل ، بمقر اللجنة رقم 9 بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالحى الثالث بالقاهرة الجديدة،مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وأن الدولة المصرية تسير فى المضى قدما لاستكمال المشروعات القومية .



الدكتور إبراهيم عشماوى خلال الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024



الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع

وأكد "عشماوى " علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لإثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة المصرية ودعا جموع المواطنين والشباب الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية لافتا الى أن ما نشهده اليوم مشهد عظيم من توافد الموطانين منذ صباح لباكر على مقر اللجان الانتخابية لالادء بصوتهم الانتخابية متمنيا التوفيق للقيادة السياسية في هذا الوقت ،حيث يعد من أهم الأوقات التي تمر بها البلاد .



الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين يدلى بصوت فى انتخابات الرئاسة 2024