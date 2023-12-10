شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف كردى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية يصوت فى الانتخابات ويؤكد: لبناء دولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور أشرف كردي عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمدرسة الشيخ زايد بنين، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة لبناء دولة قوية في ظل الظروف المحيطة بمصر.

وأوضح كردي في تصريحات له إلي أن المشاركة الإيجابية بهذه الانتخابات تسهم في استكمال الانجازات، مطالبا جموع المواطنين بالمشاركة في التصويت.