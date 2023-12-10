شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يدلى بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية داعيا المواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة بإيجابية وفاعلية في تشكيل مستقبل الوطن.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لابد لكل مواطن أن يمارسه.