شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس غرفة القاهرة يدلى بصوته ويشدد على أهمية المُشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية علي أهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ علي الاستقرار الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع.

وناشد ( يحيي ) في تصريحات له اليوم علي هامش الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أسرته بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بمنطقة الزمالك جموع الشعب المصري بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية والظهور بشكل مشرف أمام العالم ككل .

وقال نائب رئيس غرفة القاهرة إن الطفرة التنموية التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة تحتاج منا أن نحافظ عليها بالنزول والمُشاركة بقوة في هذه الانتخابات كواجب وطني يجب علينا جميعًا أدائه من أجل بلدنا.