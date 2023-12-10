شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة بتكلفة 31 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بأنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار والمقسمة لثلاث قطاعات (أ-ب-ج) بمساحات تتجاوز الـ3000 فدان،بتكلفة اجمالية تصل لـ31 مليار جنيه.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة بأنه تم الانتهاء من الاعمال المساحية ودراسة التربة وبدء أعمال الحفر والخرسانات ببعض المواقع مع تكليف الجهات الاستشارية المتخصصة لمتابعة تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الهندسية لتحقيق الجودة المطلوبة .

وقال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5856 وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، ليصل اجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم الي ١٦١٥٢ وحدة سكنية، حيث جاري تنفيذ ٣٥ الف وحدة سكنية بالاضافة لل٥٥ الف وحدة الجديدة

ليبلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار ل90 ألف وحدة سكنية .

مشيراً الى تنفيذ كافة المباني الخدمية التي يحتاج إليها قاطنيها مستقبلا من مدارس وحضانات ووحدات صحية واسواق تجارية ،لافتا إلي أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدنية، وكان لمنطقة غرب المطار النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ 25 مبنى خدمي منهم نادي اجتماعي علي مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدان بمنطقة أ ،بنسب تنفيذ تجاوزت الـ60٪؜.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز بأن مدينة 6 أكتوبر الجديدة محط أنظار الكثير من راغبي السكن او الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة،

حيث تم صدور قرار جمهوري رقم 77 لسنة 2017، بإنشاء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع في محافظة الجيزة وتبلغ مساحتها حوالي 100 ألف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها 8.1 مليون نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72، يحدها من الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائري (الأوسطي)، ومن الجنوب طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، ومن الغرب الطريق الدائري (الإقليمي)، كما تضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية وتعليمية.

وأشير هنا إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات السكنية منذ نشأتها حتى الآن تتخطى الـ 19 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي مخصص لمحدودي الدخل، فضلا عن 11.5 مليار جنيه لتنفيذ أعمال البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات.