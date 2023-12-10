شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، مبلغ 3.4 مليار ريال، مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

185 مليار ريال

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، بأن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.