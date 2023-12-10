«المظالم» يستثمر التجارب العالمية في قوانين التحول الرقمي

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وتركزت جل الجلسات الحوارية التي نظمت خلال المؤتمر الذي أقيم في فرانكفورت عاصمة الاقتصاد الألماني، حول قوانين التحول الرقمي والحوكمة في الدساتير العالمية، وما استحدث حيال النقلات المتتابعة للتحول والحوكمة الإدارية في المنظمات التجارية والعامة من قوانين، وما يمكن أن يتداول من تجارب العالم في ذات السياق.
ويحرص ديوان المظالم من خلال تنسيق وحدة الشراكات والتعاون الدولي على مشاركة ممثليه في مختلف المؤتمرات والفعاليات العالمية ذات الطابع القانوني والإداري والرقمي في سبيل تطوير أنظمة وآليات العمل والمساهمة في تجويد ورفع كفاءة الأعمال ومشاركة التجارب والخبرات.
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