تقييم 350 جسرا وفحص بصري لـ30 نفقا بالمناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت تقييم 350 جسرا، وفحصا بصريا لـ30 نفقا بالمناطق، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والتنفيذ خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك ضمن جهود وأدوار الهيئة في تشغيل الطرق؛ إضافة لدور الهيئة الأساسي في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه في كافة مناطق المملكة داخل وخارج النطاق العمراني. وتم رفع مستوى الصيانة على الطرق من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتافها بـ 9 آلاف كم، إضافة لكشط وسفلتة 420 كم، وتنظيف مجاري الأودية بـ 4300 موقع، كما تم إزالة الكثبان الرملية بـ 90000 ألف متر مكعب؛ إضافة لردم 2700 موقع للانجرافات، واستخدام 18 ألف متر مكعب من الأسفلت المكشوط ومسح وتمهيد الطرق الترابية بنحو 11 آلف كم. استراتيجية قطاع الطرق: تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية.

الرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.

ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور هي: الجودة

السلامة المرورية

الكثافة المرورية

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