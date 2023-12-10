إلزام فنادق وشركات مكة بنظافة الساحات والممرات

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وأبانت الأمانة أن عدم الالتزام بنظافة هذه الأماكن قد يترتب عليه دفع غرامة تصل لـ 1000 ريال، كما شملت لائحة الغرامات في جدول الجزاءات المحدث مخالفة ترك المركبة المهملة في الساحات العامة أو المواقف العامة أو الشوارع لفترة تزيد عن 20 يوما من تاريخ التأشير، أو ترك المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في الساحات أو المواقف أو الشوارع العامة لفترة تزيد عن 14 يوما من تاريخ التأشير، مبينة أن ذلك قد يترتب عليه حجز المركبة أو الألية وفق الإجراءات الواردة في القواعد التنفيذية للائحة ودفع غرامة تصل لـ 500 ريال.
وأكدت الأمانة حرصها على تطبيق الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات، وذلك للحد من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية ورفع معدلات الامتثال، مشددة بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بما ورد في الجدول.
لماذا تطبق الجزاءات؟
- للحد من مظاهر التشوه البصري.
- تعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح.
- رفع معدلات الامتثال بين الشركات.
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