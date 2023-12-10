مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11296 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 71.37 نقطة ليقفل عند مستوى 11296.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، ومهارة، وشاكر، والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب، وسابتكو، وبن داود، والعقارية، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و2.02% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، الراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والتطويرية الغذائية، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23875.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.