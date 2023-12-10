وزارة الصناعة تنفذ 1435 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع “1435” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُـنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 430 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و480 في المنطقة الشرقية، و260 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 74 زيارة في منطقة عسير، و60 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و51 زيارة على مصانع منطقة القصيم، فيما نفذت 35 زيارة في منطقة حائل، بالإضافة إلى 15 زيارة في منطقة تبوك و13 زيارة على مصانع منطقة جازان، كما شملت 6 زيارات على كلٍ من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، و5 زيارات على المصانع في منطقة الباحة.

وأكّد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

مما يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.