شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الدكتور حسن الشوربجى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصوته الانتخابي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل إحدى لجان الاقتراع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسن الشوربجي، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني علي كل مواطن مصري، ومن أجل الحفاظ علي استقرار الوطن واستمرار عملية التنمية داخل مصر، يجب علي الجميع بمختلف الشرائح المشاركة وبقوه في الانتخابات الرئاسية .