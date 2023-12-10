وكيل وزارة المالية

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- بواسطة أيمن الوشواش - للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المراجعة النصفية للتعبئة الـ20 لموارد وكالة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والمنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 22 ـ 24 جمادى الأولى 1445هـ. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المراجعة النصفية للتعبئة الـ20 لموارد وكالة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والمنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 22 ـ 24 جمادى الأولى 1445هـ. واستعرض الخريف الدور الرئيس للمملكة كونها من الدول الرائدة عالميا في مجال التنمية الدولية، مؤكدا أهمية تطوير المؤسسة الدولية للتنمية لآليات الدعم بشكل مستمر، إضافة إلى أهمية استفادتها من المبادرات الدولية التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، خاصة المبادرات في مجال معالجة الديون والتغير المناخي.

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