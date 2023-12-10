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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جولة التجارة الالكترونية في منطقة الجوف اليوم، وتستمر على مدار يومين في مركز الجوف الحضاري، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الالكترونية، وحضور أبرز الخبراء والمختصين في مجال التجارة الالكترونية بالمنطقة.

ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهتمين ورواد الأعمال لتسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات المقدمة مجانا ضمن فعاليات الجولة.

وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة يقدمها مجموعة من المختصين، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة عدد من مقدمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الالكترونية في المنطقة.

وتتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الالكترونية، إضافة إلى جلسات حوارية تتناول أهمية التجارة الالكترونية في القطاعات الحكومية المختلفة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيتم خلالها مناقشة التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.