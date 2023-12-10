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- بواسطة أيمن الوشواش - رؤساء وأعضاء لجان الغرفة التجارية الصناعية بأبها ناقشوا سبل تشجيع الاستثمار بمنطقة عسير مع منسوبي فرع المركز السعودي للأعمال بأبها، بهدف تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، من خلال خلق بيئة عمل محفزة تعزز القدرة التنافسية في المملكة وترفع معدلات النمو الاقتصادي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رؤساء وأعضاء لجان الغرفة التجارية الصناعية بأبها ناقشوا سبل تشجيع الاستثمار بمنطقة عسير مع منسوبي فرع المركز السعودي للأعمال بأبها، بهدف تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، من خلال خلق بيئة عمل محفزة تعزز القدرة التنافسية في المملكة وترفع معدلات النمو الاقتصادي. وبحث المجتمعون طرق إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز التنافسية مع الإسهام في رفع إنتاجية الشركات العاملة في المملكة من خلال عدد من المستهدفات، ورفع كفاءة الخدمات باعتماد الأتمتة والرقمنة، وتعزيز ومأسسة التواصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية.

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