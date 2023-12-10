شكرا لقرائتكم خبر «الخريف» تشغل محطات معالجة بيئية في الرياض لـ15 عاما بتكلفة 2.18 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة المياه الوطنية عقدا طويل الأجل مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لإعادة تأهيل وشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي، في هيت والحائر بمدينة الرياض لمدة 15 عاما، وبتكلفة تجاوزت 2.18 مليار ريال، وذلك بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه باستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.

ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، مراسم توقيع العقد بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، مع ممثل شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.

وقال الشبل «إن قيمة العقد المبرم مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة تجاوزت 2.18 مليار ريال (ما يعادل 581 مليون دولار)، بمستوى تعرفة يبلغ 0.45 ريال لكل م3 أي حوالي 0.12 دولار لكل م3».

وأوضح أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 4 محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في مدينة الرياض (محطات هيت والحائر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (870,000) م3 في اليوم، مشيرا إلى أن شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة ستلتزم باستثمار أكثر من (655) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.

وأشار الشبل إلى أن هذا رابع عقد يتم ترسيته ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) الذي يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة لمياه الصرف الصحي.