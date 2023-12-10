مجموعة stc تؤسس مركز ابتكار الاستدامة مع تحالف اتصالات خليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسست مجموعة stc «مركز ابتكار الاستدامة» بالتعاون مع تحالف اتصالات خليجي، يشمل كلا من (e& وزين وبيون وعمانتل ودو وأوريدو)، إلى جانب شركاء رئيسيين إقليميين ودوليين.

وتمثل الحاجة الملحة إلى مواجهة التغير المناخي وتوسيع سبل الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وتوفيرها بسعر معقول، أحد أهم أسباب الدفع باتجاه هذه المبادرة.

وفي ظل التحولات الكبيرة التي يمر بها مشهد الطاقة، فإن مشغلي خدمات الاتصالات يعملون بشكل مستمر لإيجاد بدائل تعزز كفاءة الطاقة، وتحد من تأثير البصمة الكربونية على العمليات.

ويهدف «مركز ابتكار الاستدامة» إلى تقليص الفجوة بين التقنية والابتكار في قطاع الاتصالات والتحرك المناخي نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

ومن المقرر أن يجمع المركز بين التقنيات المتقدمة وأفضل الخبراء من أصحاب الرؤى العميقة والجهود التعاونية، وذلك لمواجهة أحد أبرز التحديات، التي تواجه صناعة الاتصالات.

ويكثف «مركز ابتكار الاستدامة» تركيزه على تطوير وتطبيق حلول الطاقة المبتكرة، التي تتسم بالتكلفة المنخفضة بجانب الموثوقية ومراعاة الشروط البيئية.

ومن خلال تعزيز قوة مصادر الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح، فإن المركز سيمكن مشغلي الاتصالات من الحد من اعتمادهم على المصادر التقليدية للوقود، إلى جانب الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، ولن يقود هذا الانتقال إلى توفير التكاليف على المدى الطويل فحسب، بل إنه سيؤدي دورا في حماية البيئة وتحقيق المواءمة مع أهداف الاستدامة في هذا القطاع.

وقد جرى تأسيس «مركز ابتكار الاستدامة» لتحقيق مجموعة من الغايات بهدف الوصول إلى تحقيق التغيير في المنهج المتبع في استهلاك الطاقة والاستدامة، وسوف يحتضن المركز بيئة مشتركة تمكن مشغلي الاتصالات ومزودي التقنية، وكذلك مراكز الأبحاث من مشاركة المعرفة والموارد والخبرات، الأمر الذي يقود عملية تطوير حلول الطاقة المبتكرة والمصممة لتلبية احتياجات صناعة الاتصالات.

وسيقوم المركز بتسريع عملية التطوير مع ضمان التطبيق الفعال للتقنيات الأحدث من نوعها ضمن هذا القطاع عبر تجهيزه بأحدث المنشآت لإنتاج النماذج الأولية وعمليات الاختبار ونشر حلول الطاقة المبتكرة، وذلك بالاستفادة من شبكات الاتصالات الخليجية.