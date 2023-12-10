3.4 مليارات في مستفيدي حساب المواطن لشهر ديسمبر

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- بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس، مبلغ 3.4 مليارات ريال، مخصص دعم ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ73، 10.8 ملايين مستفيد وتابع. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس، مبلغ 3.4 مليارات ريال، مخصص دعم ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ73، 10.8 ملايين مستفيد وتابع. وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة. وأوضح أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالا. وذكر مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد. دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر المبلغ 3.4 مليارات ريال.

المستفيدون 10.8 ملايين.

عدد أرباب الأسر 2.1 مليون.

عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالا.

نسبة المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم 75%.

إجمالي ما دفعه 185 مليار ريال.

إجمالي التعويضات 2.5 مليار ريال.

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