شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل بمعسكر تدريبي في مجال التصديق الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيمكن المعسكر المتدربين والمتدربات من معرفة المفاهيم المتعلقة بالتصديق الرقمي والقائمة على بنية المفاتيح العامة (PKI) ودورها في رفع مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الرقمية، إضافة إلى اكتساب المهارات المطلوبة لإدارة مراكز التصديق (CA) والشهادات الخاصة بها، بما يشمل التعرف على شهادات المواقع الآمنة (SSL) ودورها في أمن البيانات، فضلا عن معرفة وفهم المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعترافات العالمية والآلية المتبعة للحفاظ عليها. ويشترط للانضمام للمعسكر أن يكون المتدرب سعودي الجنسية ويجيد اللغة الإنجليزية، وأن يكون من حديثي التخرج أو المتوقع تخرجهم للحصول على درجة البكالوريوس فما فوق في أحد التخصصات التقنية المستهدفة، حيث من المقرر أن يعقد المعسكر لمدة 4 أسابيع متواصلة ابتداء من الأحد 14 يناير 2024 حتى الخميس 8 فبراير 2024 حضوريا في مقر أكاديمية طويق.
ودعت «سدايا» الراغبين من الكفاءات الوطنية المبادرة بالالتحاق بالمعسكر عبر الرابط: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa، مبينة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل سيكون السبت الموافق 16 ديسمبر 2023م.
ويأتي إطلاق المعسكر ضمن جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة، من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في تنمية القدرات البشرية.
شروط الانضمام للمعسكر:
- أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- من حديثي التخرج أو المتوقع تخرجهم.
- بكالوريوس في أحد التخصصات التقنية المستهدفة.
- يستمر لمدة 4 أسابيع.
- يبدأ 14 يناير 2024.
- ينتهي 8 فبراير 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل بمعسكر تدريبي في مجال التصديق الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.