شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل بمعسكر تدريبي في مجال التصديق الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عبر أكاديميتها وبالتعاون مع أكاديمية طويق، معسكر بنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة المتخصص في مجال التصديق الرقمي؛ لبناء قدرات من الكوادر الوطنية الطموحة في هذا المجال ضمن إطار جهودها لرفع وعي وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن.

وسيمكن المعسكر المتدربين والمتدربات من معرفة المفاهيم المتعلقة بالتصديق الرقمي والقائمة على بنية المفاتيح العامة (PKI) ودورها في رفع مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الرقمية، إضافة إلى اكتساب المهارات المطلوبة لإدارة مراكز التصديق (CA) والشهادات الخاصة بها، بما يشمل التعرف على شهادات المواقع الآمنة (SSL) ودورها في أمن البيانات، فضلا عن معرفة وفهم المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعترافات العالمية والآلية المتبعة للحفاظ عليها. ويشترط للانضمام للمعسكر أن يكون المتدرب سعودي الجنسية ويجيد اللغة الإنجليزية، وأن يكون من حديثي التخرج أو المتوقع تخرجهم للحصول على درجة البكالوريوس فما فوق في أحد التخصصات التقنية المستهدفة، حيث من المقرر أن يعقد المعسكر لمدة 4 أسابيع متواصلة ابتداء من الأحد 14 يناير 2024 حتى الخميس 8 فبراير 2024 حضوريا في مقر أكاديمية طويق.

ودعت «سدايا» الراغبين من الكفاءات الوطنية المبادرة بالالتحاق بالمعسكر عبر الرابط: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa، مبينة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل سيكون السبت الموافق 16 ديسمبر 2023م.

ويأتي إطلاق المعسكر ضمن جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة، من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في تنمية القدرات البشرية.

شروط الانضمام للمعسكر:

أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

من حديثي التخرج أو المتوقع تخرجهم.

بكالوريوس في أحد التخصصات التقنية المستهدفة.

فترة المعسكر: