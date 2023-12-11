شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 363 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الصيني الأسبوع الجديد اليوم الإثنين بضخ سيولة نقدية بقيمة 285 مليار يوان في النظام المصرفي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن البنك ضخ اليوم 285 مليار يوان ( 40 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد ضخ 197 مليار يوان (حوالي 27.7مليار دولار) يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وفقا لنفس الآلية.

سيولة نقدية

قال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل سعر اليوان الصيني تراجعا جديدا أمام الدولار في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 7.1163 يوان لكل دولار بتراجع قدره 40 بيب صيني عن مستواه يوم الجمعة.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.