شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 9 أعضاء لمجلس إدارة «أسمنت الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسين (الاجتماع الأول) الذي انعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمن: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29-01-2024م ولمدة 4 سنوات حيث تنتهي في 28-01-2028م.

والأعضاء المنتخبون هم: فيصل السلوم، وعبدالله البيز، ومحمد السبيعي، وسعد الحقيل، وفواز العمران، ووليد الجعفري، وماجد الراجحي، وإبراهيم الرويس، وعبدالعزيز الخنين.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.