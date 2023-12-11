سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 11-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين، الموافق 11-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

شهد سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

و سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.