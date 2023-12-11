شكرا لقرائتكم خبر عن 6.7 مليار ريال إجمالي الطرح العام في سوق الأسهم خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة السوق المالية، أن قيمة الطرح العام وتسجيل الأوراق المالية في الربع الثالث من العام الحالي، بلغت 6.739 مليار ريال، متراجعة بنسبة 88.9%، مقارنة بـ 57.638 مليار ريال في الربع الثاني.

وأشارت النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن الهيئة، أن قيمة الطرح العام وتسجيل الأوراق المالية انخفضت على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، بنسبة 82.7%، مقارنة بـ 39.012 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

طرح الأسهم

أوضحت النشرة أن طرح الأسهم في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ 4.726 مليار ريال، لـ7 ملايين سهم، ويشمل القيمة السوقية الإجمالية لجميع أسهم الشركات التي تم طرح وتسجيل أسهمها.

وأفادت بأن طرح الأسهم انخفض على أساس ربعي بنسبة 59.2%، مقارنة بـ 11.575 مليار ريال في الربع الثاني لـ 12 مليون سهم، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 27.7%، مقارنة بـ 6.540 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.

زيادة رأس المال

وذكرت النشرة أن قيمة زيادة رأس المال بلغت في الربع الثالث من 2023 نحو 2.013 مليار ريال، وتشمل زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية أو إصدار رسملة أو تحويل الديون أو لغرض الاستحواذ أو الاندماج.

ووفقا للنشرة فإن قيمة زيادة رأس المال انخفضت على أساس ربعي بنسبة 95.6%، مقارنة بـ 46.062 مليار ريال في الربع الثاني، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 93.8%، مقارنة بـ 32.472 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.

وبحسب النشرة بلغ عدد طلبات الطرح القائمة للشركات في السوق الرئيسية 5 شركات، بينما بلغ عدد طلبات الطرح أو الإدراج القائمة في السوق الموازية 41 شركة في الربع الثالث، وتشمل طلبات الطرح في السوق الموازية، وطلبات التسجيل بغرض الإدراج المباشر.

وذكرت النشرة بأن عدد الشركات التي صدرت الموافقة على طرح أو إدراج أسهمها في السوق الموازية بلغ في الربع الثالث 4 شركات، مقارنة بـ 18 شركة في الربع الثاني، و5 شركات في الربع المماثل من العام الماضي.